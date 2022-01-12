В Старый Новый год к нам приедет российский Дед Мороз

13 января в 9.00 в Мурманск приедет поезд Деда Мороза. За 20 минут до этого начнётся праздничная программа, увидеть которую смогут все желающие.

Напомним, новогоднее турне по России Дед Мороз начал 5 декабря, отправившись из Великого Устюга. Всего в маршруте поезда 36 городов. В каждом из них на вокзалах или привокзальных площадях проходят бесплатные праздничные программы с участием аниматоров, а также самого дедушки-волшебника из Великого Устюга и его внучки из Костромы. Правда, из-за коронавируса побывать на праздничном представлении смогут не более 500 человек одновременно.

Все желающие независимо от возраста смогут посетить фотокупе, вагон-лавку с новогодними сувенирами и тематический вагон-ресторан с блюдами северной кухни. Правда, обязательно потребуется либо QR-код, либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

В сказочном поезде есть также приёмная Деда Мороза и ретро-вагоны для проведения различных игр и квестов, но это уже платно – по специальным билетам для детей в возрасте от 3 до 13 лет. Правда, в мурманских группах в соцсетях родители сообщают, что все билеты на поезд были разобраны чуть ли не месяц назад.

Фото: http://xn--80aec1d.xn--p1ai/news/obshchestvo/1895/#news_image