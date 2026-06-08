В столице Кольского полуострова прошёл заплыв в холодной воде «Мурманская весна»

В Мурманске успешно состоялся традиционный заплыв в холодной воде «Мурманская весна». Мероприятие, которое проводится с мая 2019 года, вновь объединило любителей экстремального плавания.

К заплыву допускались только атлеты, занимающиеся закаливанием и зимним плаванием, состоящие в официальных федерациях зимнего плавания и клубах закаливания Мурманска и области, а также обязательно прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Соревнования включали заплывы на дистанции 100 и 200 метров. Победитель определялся по абсолютным результатам – учитывалось лучшее время, показанное участником на дистанции.

Все участники продемонстрировали впечатляющую стойкость, силу духа и волю к победе, преодолевая непростые условия плавания в холодной воде. Зрители и болельщики активно поддерживали спортсменов, создавая атмосферу вдохновения и позитива.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32602&page=1