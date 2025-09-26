«Арктик-ТВ» объединяет людейСроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
В столице Кольского Заполярья открылась сессия «Арктический университариум стратега»

От имени депутатов Мурманской областной Думы участников и гостей научного форума тепло приветствовал председатель комитета по науке и образованию Алексей Гиляров, который подчеркнул значимость тем, которые обсуждаются в рамках университариума, для Арктической зоны Российской Федерации и нашего региона.

- Теория стратегирования, созданная профессором Владимиром Львовичем Квинтом, - достаточно молодая, но активно развивающаяся научная дисциплина, - отметил парламентарий. - Её главное преимущество – универсальность. Она прекрасно подходит для создания концепции успешного развития, как организации или предприятия, так и целого региона или страны. Уверен, что те решения, которые будут выработаны на сессии, будут полезны для практического применения в Мурманской области.

Депутат пожелал участникам форума плодотворной работы, интересных дискуссий, продуктивного обмена мнениями, новых открытий и перспективных научных идей.

Сессия «Арктический университариум стратега» проводится в рамках ежегодной Международной научно-практической конференции «Теория и практика стратегирования».

В качестве организаторов выступают Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук, кафедра экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова, Междисциплинарная научно-образовательная школа Московского университета «Математические методы анализа сложных систем» и Центр стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ.

В программе - пленарное заседание «Российская Арктика-2035: стратегирование новых горизонтов» и три секции: «Стратегирование человеческого потенциала в российской Арктике», «Регионально-отраслевое стратегирование Арктической зоны России» и «Первые шаги в стратегировании».

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33129/

