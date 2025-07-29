В столице Кольского Заполярья продолжается напряжённая работа по ремонту объектов городской инфраструктуры

Дорожные работы ведутся на 15 участках в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Например, ремонт дороги на участке улицы Магомета Гаджиева - от улицы Свердлова до проспекта Героев-североморцев ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Площадь участка работ составила 3941 кв. метр. Подрядной организацией уже выполнен демонтаж изношенного дорожного покрытия и установка бортового камня. Как сообщает администрация муниципалитета, на данном этапе рабочие завершают фрезерование покрытия проезжей части.

На улице Свердлова - от проезда Михаила Ивченко до Верхне-Ростинского шоссе плановый ремонт идёт также в рамках нацпроекта. Этап фрезерования полотна проезжей части уже завершён, рабочие заканчивают работы по установке бортового камня, разборке тротуаров, укладке выравнивающего слоя покрытия проезжей части.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30502&page=1