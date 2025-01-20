В столице Кольского Заполярья продолжаются встречи заместителей главы города с мурманчанами

Первая встреча в 2025 году состоялась 9 января в Первомайском округе, где начальник управления Александр Боянжу обсудил с жильцами дома №103 по просп. Кольскому вопросы состояния придомовой территории и работу управляющей компании.

На этой неделе Александр Боянжу совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Аленой Веко встретился с жителями дома №55 по ул. Героев Рыбачьего, где были подняты вопросы о трудностях качественной уборки территории из-за припаркованных автомобилей.

Начальник управления Октябрьского округа Елена Ширшова встретилась с мурманчанами возле дома №61/1 по ул. Старостина. В ходе встречи была озвучена жалоба на ненадлежащий вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора. Контейнерная площадка была приведена в порядок, запланирован вывоз КГМ. Жители также отметили необходимость замены лифта и ремонта входной группы подъезда и озеленения придомовой территории летом.

В Ленинском округе заместитель главы города Андрей Костин встретился с жильцами дома №2/6 по ул. Свердлова. Основными темами обсуждения стали расчистка проезда, неудовлетворительное содержание контейнерной площадки и организация парковочных мест во дворе. На следующий день проезд был расчищен.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29204&page=1