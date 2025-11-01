В столице Кольского Заполярья проходят XXXX соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова

На занятиях боксом тренеры воспитывают в заполярных спортсменах мужество и решительность, развивают уверенность в себе, физическую силу и выносливость.

Вчера в зале Центрального стадиона профсоюзов собрались 85 боксеров из Мурманска, Североморска, Кировска, Мончегорска, других муниципалитетов региона, а также Карелии, чтобы показать, чему они научились, и почтить память героя Анатолия Бредова. Участники распределены по возрастным группам: юноши 2009-2010 гг. рождения – 50 спортсменов, юниоры 2007-2008 гг. рождения – 17 спортсменов, также в соревнованиях участвуют 14 взрослых мужчин и 4 девушки.

Программа состязаний рассчитана на три дня: 31 октября проходили предварительные поединки и полуфинальные бои, сегодня в 14 часов начались полуфинальные поединки, а 2 ноября в 11.00 - финальные бои.

Завершатся соревнования церемонией награждения победителей. Для отличившихся спортсменов в номинациях «Лучший рефери» и «Лучший боксер» также предусмотрены специальные награды.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31190&page=1