В столице Кольского Заполярья пройдёт четвертьфинал Мурманской официальной лиги КВН

30 мая в 19.00 во Дворце культуры имени С.М. Кирова при поддержке правительства Мурманской области, а также регионального комитета молодёжной политики состоится четвертьфинал Мурманской официальной лиги КВН.

Уже 12-й год заполярные КВНщики радуют мурманского зрителя искрометным юмором. Ежегодно участники Мурманской лиги принимают участие в телевизионных лигах Международного союза КВН и в Высшей лиге КВН.

Выпускниками лиги являются такие команды КВН, как «Морская Академия», «Для Вас», «Сборная Заозерска», «Сборная Снежногорска», «Заполярье» и многие другие.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, по итогам фестиваля Мурманской официальной лиги КВН, в котором приняли участие 15 команд, в четвертьфинал прошли 10 коллективов из разных уголков Мурманской области – Полярных Зорь, Оленегорска, Мурманска, а также из города Садовска Херсонской области. Команды поборются в полуфинал сезона 2024 года.

Игру проведёт бессменный ведущий, чемпион Высшей лиги КВН Герман Иванов.

Фото: https://gov-murman.ru