В столице Кольского Заполярья пройдёт полуфинал Мурманской официальной лиги КВН

28 и 29 сентября в 19.00 в Мурманском областном Дворце Культуры им. С.М. Кирова состоится игра главного юмористического мероприятия региона – полуфинал Мурманской официальной лиги КВН.

Впервые за много лет организаторы проведут этап полуфиналов в две игры. Каждой команде предстоит сыграть три конкурса: «Приветствие», «Импровизационный конкурс» и «Музыкальное домашнее задание».

Первая игра пройдет 28 сентября. На ней выступят такие команды, как «Рука в синице», г. Скадовск, Херсонская область; «Эффект Доплера», г. Мурманск; «Купите Киловатт», Кольская АЭС, г. Полярные Зори; «В каждом из нас», г. Мурманск.

Вторая игра состоится 29 сентября. На сцену выйдут команды «Изи», г. Мурманск; «Олкон», г. Оленегорск; «Сборная медицинских работников», Мурманская область; «Канат», г. Мурманск.

Ведущим игры станет чемпион Высшей лиги КВН Герман Иванов. В жюри приглашены: Сандра Капшук – мурманский блогер; Леон Мирошник – чемпион мира по стронгмену; Валентина Гунина – многократная чемпионка мира и Европы по быстрым шахматам.

Проект реализуется при поддержке правительства Мурманской области, комитета молодежной политики Мурманской области, а также Государственного автономного учреждения молодёжной политики Мурманской области «Молодая Арктика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/