В столице Кольского Заполярья стартовал народный проект «Дороги Мурманска»

Стартовал первый этап народного проекта «Дороги Мурманска». Правительство Мурманской области и администрация города Мурманска приглашают жителей столицы Кольского Заполярья поделиться своим мнением о том, какие дороги нужно отремонтировать в городе.

От решения северян зависит, какие улицы будут поданы в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021-2023 годы. Напомним, в 2020 году в Мурманской области в рамках дорожного нацпроекта уже уложен асфальт на 57 километрах дорог.

Сбор предложений от жителей Мурманска проходит на площадке «Регион51» в социальной сети «ВКонтакте» до 22 октября включительно. Далее по всем предложенным адресам проедут эксперты и общественники, чтобы выбрать наиболее поврежденные и неудобные для передвижения участки проезжей части.

«Я считаю, что это правильно, когда жители формируют запрос на проведение ремонтных работ. Каждый день мурманчане ходят и ездят по этим улицам, задача руководства города и области – сделать их маршруты комфортными и безопасными. В этом году мы сделали несколько важных выводов, которые помогут улучшить систему ремонта дорожной сети в будущем: мы будем строже относиться к соблюдению требований качества, поменяем подход к работе с подрядчиками. Конструктивный диалог с горожанами – ещё один шаг на пути совершенствования этой системы», – подчеркнул вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин.

Финальным этапом станет голосование на портале «Наш север». Здесь мурманчане смогут определить итоговый перечень дорог, которые должны быть отремонтированы уже со следующего года.

«Каждый житель Мурманска может принять участие в проекте. Мы сформируем перечень объектов, которые примут участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на основании пожеланий мурманчан. Уверен, равнодушных в этом вопросе не будет. Мнение каждого горожанина – очень важно», – подчеркнул глава администрации города Мурманска Евгений Никора, призывая к участию в опросе.