В столице Кольского Заполярья стартовал уникальный проект «Искусство в знакомом маршруте»

Его цель – интегрировать изобразительное искусство в повседневную жизнь мурманчан, а также мотивировать на изучение истории родного края, посещение местных достопримечательностей и музеев. Проект инициирован Мурманским областным художественным музеем. В 2021 году его команда победила в XII грантовом конкурсе программы «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь» с идеей «Искусство в знакомом маршруте». Инициативу поддержали администрация города Мурманска и АО «Электротранспорт».

С 21 июня в рамках проекта на 13 остановках общественного транспорта в Мурманске и в одном из троллейбусов маршрута №4 размещены репродукции произведений местных художников из собрания областного художественного музея. Рядом с каждой картиной размещен qr-код, открывающий доступ к подробному описанию работы на сайте проекта.

Там же можно ознакомиться с маршрутом троллейбуса, найти адреса остановок и посмотреть видеоэкскурсии. Проект планируется завершить в ноябре, но организаторы рассчитывают, что инициатива найдёт положительный отклик в сердцах северян и получит дальнейшее развитие.

«Мы являемся свидетелями запуска уникального для нашего региона проекта. Интеграция искусства мурманских художников в повседневную жизнь обязательно станет стимулом к изучению истории родного края и будет мотивировать северян чаще посещать музеи. Но главное – «Искусство в знакомом маршруте» позволит каждому из нас взглянуть на свой город глазами талантливых творцов, прочувствовать их эмоции и влюбиться в столицу Кольского Заполярья заново. Уверен, проект станет отправной точкой для будущих творческих инициатив команды Мурманского областного художественного музея», – комментирует реализованную инициативу первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/