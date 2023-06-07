В столице Кольского Заполярья стартовала первая в этом году смена трудового отряда

Двадцать ребят в возрасте от 14 до 18 лет на протяжении месяца будут заниматься благоустройством Мурманска. Смена продлится до 30 июня, после чего стартует вторая – с 3 июля по 31 июля, а затем и третья – с 1 по 25 августа.

«Каждый год поступает множество заявок от ребят, желающих принять участие в проекте. Для большинства – это первый трудовой опыт, первое официальное место работы. Но попробовав поработать в Трудовом отряде однажды, ребята возвращаются к нам вновь и вновь, продолжают общение за пределами работы в отряде», - рассказывает начальник служба по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

За этот месяц члены трудотряда побывают практически на всех значимых объектах города. Примечательно, что каждый рабочий день включает в себя лекцию о родном городе и его истории. Стоит отметить, что проект реализуется АО «Мурманский морской торговый порт» совместно с Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ», Центром занятости населения, ООО «Прима» при содействии администрации г. Мурманска.

«За этот месяц ребята очень сильно меняются. Они становятся более взрослыми и сознательными – старшие начинают помогать младшим, передают свой опыт. И на них уже можно положиться! Если раньше за ними приходилось постоянно присматривать, то сейчас это молодые люди, которые понимают, для чего они сюда пришли и понимают свою ответственность», - рассказывает руководитель трудотряда, инженер по благоустройству парков и скверов ООО «Прима» Ольга Кудинова.

Кроме того, в этом году было решено выбрать бригадиров из числа трудотрядовцев. Ребята успевают совмещать работу и веселье – они заводят новые знакомства, начинают дружить. Как пояснила член трудового отряда Мария Григорьева, работа здесь больше похожа на летний лагерь.

«Мне всегда было интересно испытать на себе настоящий труд! Это на самом деле сложно, но и весело, потому что с ребятами!», - делится Мария.

Здесь всё по-взрослому – начинается трудовой день в девять утра и заканчивается в два часа дня. Интересно, что никого не заставляют идти родители – трудотрядовцы сами выбирают для себя этот путь. Для многих это шанс заработать на желанную вещь. Так, например, Надежда Головко давно мечтает о собственном ноутбуке. Поэтому трудотряд для нее – это возможность совместить приятное с полезным: сделать город красивее и исполнить мечту.

«Мы облагораживаем парки города, делаем их чище и ухоженнее. Я в трудотряде уже третий год, ведь не хочется летом просто сидеть дома, а здесь – новые знакомства и возможность заработать», - рассказывает Надежда.

На вопрос, приходится ли заставлять себя каждый день ходить на работу, Иван Никулин отвечает без сомнений – он уже давно выработал в себе пунктуальность и организованность. Все благодаря трудотряду.

«Я хочу сделать город чище, так как в последнее время стало очень много людей мусорить. И ничего здесь стыдного нет, каждая работа должна оплачиваться, каждую работу нужно уважать», - уже совсем по-взрослому размышляет Иван.

Как правило, за лето в трудовом отряде успевают поработать порядка шестидесяти детей. За три смены удается убрать территорию общей площадью свыше 1400000 квадратных метров и вывезти более 260 кубических метров собранных материалов, то есть более 53000 килограммов.

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239247