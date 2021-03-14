Огонь Праздника Севера торжественно зажгут 14 марта в мурманской Долине УютаВ Мурманске провожают Масленицу и пандемию
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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.21 17:30

В столице Кольского Заполярья зажжён огонь 86-го традиционного международного Праздника Севера и 61-го Праздника Севера учащихся

Ближайший месяц в Мурманской области пройдёт под знаком спорта. За призовые места поборются более 2500 российских и иностранных спортсменов.

Сегодня губернатор Андрей Чибис дал старт Полярной Олимпиаде. Торжественная церемония открытия прошла в мурманской Долине Уюта.

«Полярная Олимпиада – главное спортивное событие региона – торжественно открыта. Традиционный Праздник Севера проводится уже 86-й раз. Эмоции, конечно, переполняют. В прошлом году, к сожалению, мероприятия были отменены. Сегодня стабильная ситуация с коронавирусом позволяет вернуться к спортивной жизни. Я всех с этим поздравляю. На Севере – жить, друзья!» – приветствуя спортсменов и гостей торжества, сказал глава региона.

Яркое шоу открылось выступлением творческих коллективов Заполярья, также красочные номера подготовили артисты Дворца культуры имени Кирова. Кульминацией праздника стало поднятие флагов и зажжение чаши Полярной Олимпиады.

После официальной церемонии на старт вышли юные лыжники – участники 61-го Праздника Севера учащихся. Андрей Чибис пожелал спортсменам честной борьбы и красивых побед. В эти выходные дни более 400 юношей и девушек из Мурманской, Новгородской и Тульской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга и Москвы сражаются за звание сильнейших лыжников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Праздник Севера – главное спортивное событие Мурманской области. Состязания по различным зимним видам спорта пройдут в муниципалитетах с 3 марта по 11 апреля. Неизменными остаются конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, национальные виды спорта. Главной визитной карточкой Праздника Севера, а также самым масштабным и зрелищным событием станет 47-й Мурманский лыжный марафон. Соревнования входят в пятерку лучших марафонов России серии «Russialoppet» и серию лучших международных марафонов «Euroloppet». Более 1000 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Норвегии, Швейцарии, Германии, Латвии, Словакии и Израиля уже подали заявки на участие в лыжных гонках на 25 и 50 км. Среди них: Алексей Петухов – бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам в командном спринте, Александр Панжинский – серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте и бронзовый призер Чемпионата Мира по лыжным гонкам среди молодежи Дмитрий Ростовцев. Всего будет разыграно 370 комплектов медалей.

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