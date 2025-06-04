В столице Поморья – Архангельске с 4 по 6 июня проходят заседания конференции и президиума ПАСЗР

В мероприятиях принимают участие спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова и председатель молодёжной палаты при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин.

Ключевыми событиями станут заседания конференции и президиума ПАСЗР, которые пройдут 5 июня. В центре внимания парламентариев ряд обращений в федеральный центр. В них, в том числе, затрагиваются вопросы установления социальной пенсии по старости для малочисленных народов Севера, строительства зданий фондохранилищ для государственных музеев субъектов, обращения с твёрдыми коммунальными отходами, гарантии компенсаций для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В тот же день состоится заседание Совета молодёжных парламентов при ПАСЗР, которое проведёт председатель Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин. Молодые парламентарии обсудят различные инициативы в сфере трудового законодательства, сохранения исторического и культурного наследия, молодёжной политики.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32688/