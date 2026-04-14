В столице Северного флота состоялась первая встреча проекта «МСП-десант» с бизнес-сообществом

Мероприятие прошло в рамках Дней предпринимательства Мурманской области и собрало несколько десятков действующих и начинающих бизнесменов ЗАТО.

В состав «десанта» вошли представители региональных министерства туризма и предпринимательства, Центра поддержки предпринимательства, Центра кластерного развития, Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, «КРДВ Мурманск», АНО «Бизнес51», проекта «Курс на Север».

Открывая встречу, министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор отметила высокий интерес молодёжи к открытию своего дела.

«Мне отрадно видеть на встрече так много молодых предпринимателей. Я 15 лет работаю с предпринимательским сообществом и точно знаю: предпринимательские компетенции раскрываются, когда человек искренне горит своим делом! Я преклоняюсь перед вашими трудолюбием и готовностью брать на себя ответственность. Искренне желаю успехов вашим проектам!», – обратилась к собравшимся Марта Говор.

Встреча продолжалась около 4 часов, предприниматели обсудили с экспертами в том числе вопросы аренды муниципального имущества, возможности получения помощи в SMM-продвижении, изменения в законодательстве и налоговой системе, развитие семейного бизнеса и другие темы.

«Команда МСП-десанта предоставляет информацию по возможностям развития бизнеса, помогает сориентироваться в новеллах законодательства, налоговой системы, получить информацию о грантах, субсидиях и льготах. Институты поддержки сосредоточены в Мурманске, и высадка такого «десанта» в муниципалитетах – отличная возможность задать лично все интересующие вопросы. Призываю всех предпринимателей ей воспользоваться», – прокомментировала исполнительный директор Союза предпринимателей ЗАТО г. Североморск Екатерина Алипова.

Также в рамках выезда участники МСП-десанта посетили открытый при поддержке программы «Губернаторский старт» кабинет раннего развития специалиста. Проект направлен на благоприятную адаптацию малышей к посещению детского сада, а также психолого-педагогическое просвещение родителей по уходу и воспитанию детей раннего возраста.

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, следующая высадка «МСП-десанта» запланирована на 15 апреля в городе Островной. Всего будет организовано более полутора десятка встреч в различных муниципалитетах региона.

Ознакомиться с полной программой Дней предпринимательства (более 120 мероприятий) можно на официальном сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565629/#&gid=1&pid=1