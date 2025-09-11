В столице Северного флота состоялось торжественное открытие модельной библиотеки – филиала №1 имени Евгения Гулидова, созданной по национальному проекту «Семья»

В мероприятии приняли участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова и глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Обновленная библиотека расположена в «Тёплом доме на Сизовке» и теперь представляет собой современное культурное пространство, выполненное в концепции «Времена года». Закуплено новое оборудование: интерактивная панель, электронное пианино, очки виртуальной реальности, швейные и вязальные машины. Для североморцев здесь будут проводиться литературные вечера, мастер-классы, обучающие семинары и практические занятия.

Как отметила министр культуры Ольга Обухова, особое внимание было уделено созданию комфортной среды для жителей всех возрастов и категорий, включая маломобильные группы населения.

«Североморск меняется, становится современнее и комфортнее. В городе открылась уже вторая модельная библиотека, и это яркое подтверждение того, что культурная жизнь региона развивается в ногу со временем», – сказала руководитель профильного ведомства.

Кроме того, на прошлой неделе новая модельная библиотека открылась во Дворце культуры «Металлург» в Кандалакше. Обновленное пространство стало центром притяжения для жителей микрорайона Нива-3. Фонд библиотеки пополнился почти на 1800 новых изданий, среди которых художественная, отраслевая и детская литература.

Как отмечает региональное Министерство культуры, по итогам первого полугодия 2025 года уровень удовлетворенности северян работой учреждений культуры, искусства и народного творчества составил 98,8%. Всего в 2025 году статус модельных получат шесть библиотек региона: в Мурманске, Североморске, Кандалакше, Кировске, Печенгском и Кольском муниципальных округах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553143/#&gid=1&pid=5