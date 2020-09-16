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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.20 10:15

В столице Заполярья дан старт традиционному XIII Межрегиональному полевому лагерю «Юный спасатель»

Главная цель мероприятий XIII Межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель»,  VI Межрегионального полевого лагеря «Юный пожарный» и II Межрегионального полевого лагеря «Юный водник» - формирование у молодёжи  ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, стремление к здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния, физического развития подрастающего поколения и, конечно же, приобретение практических навыков поведения в экстремальных ситуациях.

На территории нашего региона соревнования продлятся с 14 по 30 сентября. Отметим, что в этом году они будут проходить в новом дистанционном формате. Участники соревнований - юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет, проверят свои силы в прохождении дистанций, имитирующих экстремальные и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. В этом году наш северный край представляет команда кадетской школы города Мурманска, которая заняла первое место в прошлом году. Преодоление всех этапов будет снято на видео и представлено в главную судейскую коллегию по Центральному федеральному округу, где будут определены лучшие из лучших.

15 сентября, в первый день состязаний, состоялся этап «Комплексное силовое упражнение». Он показал уровень физической подготовки команды, которая представляет наш регион на данных соревнованиях. Юношам необходимо было выполнить комбинацию элементов: подтягивание и поднимание ног к перекладине, а девушкам предстояло сгибание туловища из положения лежа на спине.

Впереди у ребят ещё несколько непростых, но очень насыщенных дней, сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области.

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