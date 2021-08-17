В столице Заполярья обсудили вопрос запуска прямых рейсов Мурманск - Минск

Мурманская область стремится к устойчивому сотрудничеству с Республикой Беларусь. Вопрос запуска прямых авиарейсов по маршруту Мурманск-Минск вчера обсудили на рабочей встрече заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Игорем Заломаем и заместителем генерального директора ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Владимиром Баркуном.

Прямые рейсы из Мурманска в Минск не осуществляются уже более 20 лет, однако, регион испытывает потребность в возобновлении полётов по этому направлению.

«Открытие прямых рейсов и увеличение туристического потока является для нас одной из приоритетных задач. Так, в этом году новые рейсы в Казань, Нижний Новгород и Краснодар пользуются большой популярностью. Уверена, полёты в Минск будут не менее востребованы, так как многие северяне проводят отпуск в Беларуси», - отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Республика Беларусь традиционно является основным внешнеторговым партнером Мурманской области. В I полугодии 2021 года внешнеторговый оборот составил 2,2 млн долларов США. Экспортировались рыба, готовые продукты из рыбы, апатитовый концентрат, а импортировались продукты питания, оборудование, транспортные средства, мебель.