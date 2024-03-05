В столице Заполярья объявили имена победителей конкурсов педагогического мастерства

Сегодня в Детской театральной школе города Мурманска состоялось торжественное подведение итогов конкурсов педагогического мастерства «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваля молодых учителей «Педагогические надежды».

В церемонии награждения победителей приняла участие заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Городские конкурсы и фестиваль педагогического мастерства имеют долгую историю. Например, в этом году 25 лет исполняется конкурсу работников дошкольного образования «Ступеньки мастерства». Из года в год педагоги наглядно демонстрируют новые возможности и методики обучения и обмениваются опытом с коллегами.

В этот раз в испытаниях приняли участие 106 педагогов школ и детских садов, учреждений дополнительного образования, детско-юношеских спортивных школ и профильных центров города.

Как сообщает администрация города Мурманска, победителями конкурса стали:

1. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» — Юлия Пономаренко, учитель математики гимназии № 7.

2. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» —

Алина Костюкович, воспитатель детского сада №32.

3. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года — 2024» — Анастасия Малайкина.

4. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» — Ольга Задиракина, педагог дополнительного образования Дома детского творчества им. Александра Торцева.

5. В муниципальном фестивале учителей — молодых специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска «Педагогические надежды — 2024»:

— Софья Георгиева, учитель русского языка и литературы Мурманского академического лицея;

— Мария Городецкая, учитель физической культуры школы №33;

— Валентина Евтушенко, учитель химии школы №5;

— Александра Калягина, учитель начальных классов Мурманского академического лицея;

— Алёна Левцова, учитель английского языка гимназии №2;

— Никита Переплетчиков, учитель истории и обществознания гимназии №6;

— Наталья Роскина, учитель математики школы №49;

— Мария Трубчанинова, учитель начальных классов школы №58.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26863&page=1