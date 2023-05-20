В столице Заполярья отметят День молодёжи

В этом году Мурманск стал одним из 14 городов России, где пройдёт масштабный флагманский фестиваль Росмолодёжи. Праздник состоится 24 июня на площади Пять Углов.

Там будут сконцентрированы карьерные и образовательные возможности, презентованы успешные проекты в сфере молодёжной политики. В течение всего дня пройдут встречи с Героями России, а в рамках волонтёрской программы можно будет оказать помощь семьям тех, чьи близкие служат в зоне СВО.

Как сообщает администрация города Мурманска, гости фестиваля смогут принять участие в увлекательной программе с мастер-классами, лекциями, конкурсами и интересными выступлениями.

Попасть на День молодёжи может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте до 24 июня.