В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись

Всероссийская перепись населения должна пройти осенью 2021 года, когда эпидемиологическая ситуация в стране будет более стабильной. В период её проведения в Мурманской области предстоит переписать более 730 тысяч человек, в том числе в городе Мурманске – около 280 тысяч.

Для того, чтобы обеспечить прохождение переписи жителями областного центра, необходимо подобрать и обучить 719 человек переписного персонала. Для этих работ планируется привлечь студентов и преподавателей вузов, учителей школ, домохозяек, безработных граждан.

В сентябре т.г. мурманским переписчикам предстоит обойти более 190 улиц, 2,8 тысячи жилых строений, 152 тысячи квартир и комнат. Помимо жилых помещений, опрос населения будет проходить на стационарных участках и в МФЦ. Выделение помещений для их организации – задача органов местного самоуправления.

В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, расположенных в образовательных учреждения и муниципальных зданиях. Их адреса будут размещены на сайтах Мурманскстата и администрации города Мурманска. К началу переписной кампании стационарные переписные участки будут полностью подготовлены: оснащены мебелью, необходимыми средствами связи и пожаротушения, обеспечена их охрана.

Работа по подготовке к переписи в Мурманске, как и в области в целом, ведётся с 2018 года: устраняются выявленные недостатки адресного хозяйства, составлены списки домов и подготовлен организационный план проведения переписи. Среди основных задач текущего период – подбор переписного персонала, обеспечение безопасности жителей, информационно-разъяснительная работа.

Главным преимуществом предстоящей переписи станет её цифровой характер, который позволит заполнить данные дистанционно в любое удобное для респондента время на едином портале «Госуслуги».