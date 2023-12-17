В столице Заполярья подвели итоги X открытой муниципальной Выставки научно-технического творчества учащихся «Молодые инженеры Мурманска — 2023» и VII муниципального Фестиваля научно-технического творчества учащихся «Вначале была идея...»

Всего учащиеся Мурманского политехнического лицея, Мурманского международного лицея, гимназий №№1, 2, 6, 7, 10, прогимназии №24, школы №31 имени Л.В. Журина, центра «Лапландия» представили 101 проект в 9 номинациях: «Информационные технологии и программирование», «Технические средства обучения и учебно-наглядные пособия», «Радиоэлектроника, автоматика, робототехника», «Машинное зрение и летательные аппараты», «Фристайл», «Общество в современном мире», «Моделирование технологических процессов», «Программирование технических устройств», «Человек. Цивилизация. Природа».

В этом году ребята впервые могли защищать свои работы на английском языке.

На заседании экспертной комиссии было принято решение о присуждении грантов от комитета по образованию, Мурманского политехнического лицея, Мурманского арктического университета и Мурманского регионального отделения «Союза машиностроителей России» на продолжение научно-исследовательской деятельности авторам 14 проектов:

— Александру Аксенченко, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 10 класс, за работу «Разработка системы слежения за объектом на базе Raspberry Pi»;

— Николаю Ермакову, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 8 класс, за работу «Снегоплавильное устройство для дворовой территории»;

— Андрею Метельскому , МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 10 класс, за работу «Разработка программного обеспечения на языке программирования Python для оптимизации работы школьного психолога»;

— Владимиру Сагадееву, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», 10 класс, за работу «Регистратор заявок школьного питания»;

— Веге Темчуре, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 11 класс, за работу «Влияние изолятов почвенных азотфиксирующих бактерий на рост растений»;

— Кириллу Гусарову, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6», 9 класс, за работу «Карта Первомайского округа»;

— Виктории Ситниковой, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», 11 класс, за работу «Создание виртуального квест-тура по МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»;

— Вячеславу Николаеву, ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», 11 класс, за работу «Многофункциональный лабораторный блок питания»;

— Александру Фищенко, ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», 11 класс, за работу «Изготовление зарядно-десульфатирующего устройства РЕСУРС-1»;

— Екатерине Морозовой, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 10 класс, за работу «Разделение водонефтяных эмульсий за счет многократного изменения температур»;

— Екатерине Паюсовой, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 10 класс, за работу «Использование тепловых насосов в качестве альтернативного источника отопления в Мурманской области»;

— Ивану Бублеву, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 10 класс, за работу «Настольная военно-историческая игра как средство обучения»;

— Вячеславу Андрианову, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 9 класс, за работу «Система умного склада «Харон»;

— Ишанькин Дмитрий Васильевич, МБОУ «Мурманский политехнический лицей», 9 класс, за работу «Двигатель Ванкеля как решение основных проблем гибридных автомобилей».

Помимо грантов благодарностями, специальными дипломами и специальными призами отмечены 19 работ.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26315&page=1