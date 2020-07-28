В столице Заполярья продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Всего в 2020 году в Мурманске будет приведено в порядок 27 улиц, семь из которых – капитально.

На улице Промышленной подрядчик приступил к укладке верхнего износостойкого слоя асфальтобетонного покрытия. Сегодня ход производства работ положительно оценил министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин.

«На всех объектах лаборатория Мурманскавтодора исследует взятые пробы асфальта для определения качества укладки. До получения заключения лаборатории работы приняты и оплачены не будут, – рассказал профильный министр. – На сегодняшний день темпы реализации нацпроекта в столице региона увеличились, но нас устраивают не до конца. Работаем с коллегами вместе, чтобы нарастить динамику. По поручению губернатора области Андрея Чибиса укладка верхнего слоя асфальта должна быть завершена к 1 сентября, и мы должны это исполнить».