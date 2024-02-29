В столице Заполярья проходит фестиваль «Радуга талантов — 2024»

В этом году фестиваль творчества младших школьников объединил более 310 участников из 40 образовательных учреждений города.

Ребята соревнуются в пяти номинациях: «Волшебный мир театра» (инсценировки на иностранных языках), «Волшебный мир звука» (вокальное творчество на иностранных языках), «Магия слова» (художественное чтение на иностранных языках), «Разноцветные фантазии» (конкурс рисунков) и «Первые шаги в науку» (презентация учебно-исследовательских работ младших школьников).

Как сообщает администрация города Мурманска, торжественное подведение итогов фестиваля состоится 1 марта. В гала-концерте примут участие победители и призёры конкурсных номинаций, лучшие вокалисты и чтецы, художники и артисты, начинающие исследователи и изобретатели, покорившие жюри смелыми научными идеями и актуальными проектами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26821&page=1