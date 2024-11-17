В столице Заполярья проходит литературный фестиваль «КнигоЛёд»

В Центральной городской библиотеке Мурманска вчера собрались создатели компьютерных игр, современные писатели, популяризаторы науки и другие российские специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска.

В рамках фестиваля «КнигоЛёд - 2024» вчера и сегодня мурманчанам предлагают пройти практические занятия, на которых участники узнают тонкости процесса создания игр и комиксов от идеи до реализации, принять участие в творческих мастер-классах, послушать лекции. Завершится фестиваль выступлением кавер-группы.

«КнигоЛёд» - отличная возможность для северян пообщаться с единомышленниками, получить новые знания на актуальные темы литературы и науки и зарядиться вдохновением.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28869&page=1