Мурманская область. Арктика (16+)17.11.24 08:00
В столице Заполярья проходит литературный фестиваль «КнигоЛёд»
В Центральной городской библиотеке Мурманска вчера собрались создатели компьютерных игр, современные писатели, популяризаторы науки и другие российские специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска.
В рамках фестиваля «КнигоЛёд - 2024» вчера и сегодня мурманчанам предлагают пройти практические занятия, на которых участники узнают тонкости процесса создания игр и комиксов от идеи до реализации, принять участие в творческих мастер-классах, послушать лекции. Завершится фестиваль выступлением кавер-группы.
«КнигоЛёд» - отличная возможность для северян пообщаться с единомышленниками, получить новые знания на актуальные темы литературы и науки и зарядиться вдохновением.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28869&page=1
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