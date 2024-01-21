В столице Заполярья проходят соревнования по конькобежному спорту

В субботу на Центральном стадионе Мурманска стартовали Чемпионат и Первенство города Мурманска по конькобежному спорту. В соревнованиях принимают участие 70 юных спортсменов разных возрастных групп: 8 лет и младше, 9-10 лет, 11-12 лет, 13 лет и старше.

Как сообщает администрация города Мурманска, юные конькобежцы будут бороться за места на пьедестале почёта в течение двух дней. Самым младшим конькобежцам предстоит преодолеть дистанции 100 и 300 метров, ребята постарше побегут 100, 500 и 1000 метров.

Победители и призёры на отдельных дистанциях в каждой возрастной группе будут награждены медалями и грамотами комитета.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26538&page=1