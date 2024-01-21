Мурманская область. Арктика (16+)21.01.24 11:00
В столице Заполярья проходят соревнования по конькобежному спорту
В субботу на Центральном стадионе Мурманска стартовали Чемпионат и Первенство города Мурманска по конькобежному спорту. В соревнованиях принимают участие 70 юных спортсменов разных возрастных групп: 8 лет и младше, 9-10 лет, 11-12 лет, 13 лет и старше.
Как сообщает администрация города Мурманска, юные конькобежцы будут бороться за места на пьедестале почёта в течение двух дней. Самым младшим конькобежцам предстоит преодолеть дистанции 100 и 300 метров, ребята постарше побегут 100, 500 и 1000 метров.
Победители и призёры на отдельных дистанциях в каждой возрастной группе будут награждены медалями и грамотами комитета.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26538&page=1
Комментарии
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
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Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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