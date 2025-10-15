В столице Заполярья провели Кубок Губернатора Мурманской области по киокусинкай на базе Легкоатлетического манежа. В первый день соревнования проходили в дисциплинах «ката» и «ката-группа». Во второй день лучших определяли в дисциплине «весовая категория (поединки)».

На торжественной церемонии открытия спортсменов приветствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и сенатор Российской Федерации, заслуженный мастер спорта Лариса Круглова.

«Соревнования на Кубок губернатора Мурманской области по киокусинкай стали доброй традицией в регионе и проводятся в четвёртый раз. На площадке Легкоатлетического манежа собрались самые юные участники и более опытные, старшие спортсмены – всего более 150 человек. Желаю вам высоких спортивных результатов, веры в себя и свои силы. Обязательно слушайте своих наставников и тренеров, которые готовили вас к этим стартам, а судьям –справедливого и честного судейства», – сказала Светлана Наумова.

В соревнованиях участвовали мальчики и девочки от 8 до 9 лет, от 10 до 11 лет, юноши и девушки в возрасте от 12 до 13 лет, от 14 до 15 лет, юниоры и юниорки в возрасте от 16 до 17 лет, мужчины и женщины. Оценивали мастерство участников спортивные судьи региона первой, второй и третьей категорий, а также юные спортивные судьи.

«Рада приветствовать всех на Кубке губернатора Мурманской области. У вас сегодня есть возможность показать на что вы готовы, что вы можете и что вы лучшие. Каждому из вас желаю никогда не сдаваться, бороться до конца и побеждать», – подчеркнула Лариса Круглова.

Всего за победу боролись 157 участников. Это спортивные команды Мурманской области: клуб «Барс» (Североморск), клуб «Торнадо» (Апатиты), центр «Поларбудо» (Мурманск), клуб «Юки Доджо» (Мурманск), клуб «Сатори» (Североморск и Мурманск), клуб «Янцу» (Оленегорск), клуб «Сейпай» (Высокий), клуб «Тенсинкан» (Североморск), клуб «Уракен» (Кандалакша), клуб «Заполярье» (Алакуртти), клуб «Сейкен» (Алакуртти).

По завершении соревнований в общекомандном зачёте победу одержал клуб «Сатори». На втором месте «Поларбудо». На третьем месте «Юки Доджо».

Как сообщает региональное Министерство спорта, соревнования проводятся с целью развития и популяризации киокусинкай в Мурманской области. Задачами проведения соревнований являются приобретение соревновательного опыта и повышение мастерства спортсменов, выполнение спортивных разрядов, подготовка спортивного резерва, а также выявление сильнейших спортсменов в возрастной группе «мужчины» для включения в списки спортивной сборной команды Мурманской области для участия во всероссийских соревнованиях «Медный всадник», которые пройдут в Санкт-Петербурге с 22 по 25 октября.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555124/#&gid=1&pid=2