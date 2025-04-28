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Мурманская область. Арктика (16+)28.04.25 17:30

В столице Заполярья провели региональный этап фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области

В Легкоатлетическом манеже Мурманска 26 апреля провели региональный этап фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области (II – VI ступени). В фестивале приняли участие 86 школьников от 8 до 17 лет из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Полярных Зорь, Видяево, Заозерска, Александровска и Кандалакшского округа.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратилась серебряный призёр Олимпийских игр и посол ГТО Мурманской области Лариса Круглова.

«Вы уже самые лучшие в своих муниципалитетах и доказали это. Сегодня вы участвуете в отборе, который позволит самым сильным представителям Мурманской области принять участие во всероссийском летнем фестивале ГТО. Желаю каждому побед. Преодолейте себя, приумножьте свои результаты, показанные на муниципальных этапах. Главное, верьте в себя, у вас всё сегодня получится», – сказала Лариса Круглова.

Ребятам предстояло выполнить виды испытаний (тестов) ВФСК ГТО: бег на 30 и 60 метров; поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту); прыжок в длину с места толчком двумя ногами; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) – для девочек и девушек; подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) – для мальчиков и юношей; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см); бег на длинные дистанции (1000, 1500, 2000, 3000 метров); командная эстафета ГТО.

По завершении соревнований победу одержали Ксения Котова, Олеся Мерзина, Мария Рябович, Дарья Щипунова, Дарья Кувакина, Никита Хмелёв, Сергей Соколов, Владислав Шабалин, Артём Горюшин, Семён Мисник.

Серебряные медали завоевали Софья Устинова, Таисия Коржаева, Елизавета Митрофанова, Дарья Исакова, Алиса Аристова, Демид Алешин, Даниил Чуйко, Егор Попов, Кирилл Пинкин, Елисей Колесов.

Бронзовые призёры – Анна Рыжкова, Елизавета Осипова, Надежда Кондратова, Алина Федорова, Маргарита Калиновская, Артем Ларионов, Алексей Костин, Владислав Додонов, Александр Перелыгин, Георгий Голушко.

Эстафеты завершились победой команды из Оленегорска. На втором месте Заозерск. Замыкают тройку лидеров ребята из Мурманска.

В командном зачёте победу одержали мурманчане. В призёрах – спортсмены из Апатитов и Полярных Зорь.

В конце сентября лучшие учащиеся IV и V возрастных ступеней ВФСК ГТО отправятся на южный берег Крыма в Гурзуф на всероссийский финал летнего фестиваля.

Победители и призёры в личном и командном зачётах были награждены медалями, призами, грамотами и сувенирной продукцией от официальных лицензиатов ВФСК «ГТО» – «ДИАЛОГ-КОНВЕРСИЯ».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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