В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»

Жителей и гостей города приглашают познакомиться с туристическими возможностями региона.

27 сентября в торгово-развлекательном центре «Plazma» состоится региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market», приуроченная ко Всемирному дню туризма. Она станет центральной площадкой для демонстрации туристического потенциала Кольского полуострова в преддверии осенне-зимнего сезона.

С 12.00 до 19.00 гостей ждёт насыщенная программа, в которой примут участие аттестованные гиды-экскурсоводы, ведущие региональные туроператоры и представители объектов туристической индустрии.

«Основная цель выставки – показать жителям и гостям региона всё разнообразие и привлекательность внутреннего туризма. Осень и зима в Заполярье – это время уникальных возможностей: от охоты за северным сиянием до активного отдыха в заснеженных Хибинах. «Murmansk.travel market» – это отличный шанс спланировать свой отдых, получив информацию напрямую от профессионалов отрасли», – отметил заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Также на выставке будут представлены специальные предложения для северян от загородных комплексов «Лапландская деревня» и «Резиденция Северное Сияние».

Особое внимание уделят экологическому и научному туризму. Специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института, Лапландского заповедника и заповедника «Пасвик» проведут лекции о природном богатстве региона.

Гости смогут познакомиться с местными брендами – «Womo space» и «Север», а также с уникальными проектами, такими как «Первая арктическая пасека» и «Evecta».

В течение дня для посетителей пройдут разнообразные мастер-классы. Также запланированы розыгрыши сертификатов на туристические услуги: охоту за северным сиянием, проживание в глэмпинге, банный день и многое другое. Владельцы Паспорта полярника смогут поставить специальный штамп выставки.

Музыкальную атмосферу праздника создадут выступления коллективов «Пять углов», «Murmansk Jam Sessions» и «Neo Gravity Vibes».

Организатором мероприятия выступает АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» при информационной поддержке комитета по туризму Мурманской области.

Мероприятие включено в губернаторский план «На Севере – жить!» и отвечает целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Вход свободный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553861/#&gid=1&pid=1