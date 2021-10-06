В столице Заполярья состоится Чемпионат Мурманской области по спортивной борьбе

15 октября столица Заполярья примет Чемпионат Мурманской области по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба). Более 100 спортсменов 2003 года рождения и старше поборются за звание лучших в десяти весовых категориях: 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг и 130 кг.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Чемпионат пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов. Традиционно в турнире принимают участие такие муниципалитеты, как Мурманск, Североморск, Снежногорск, Кола, Полярный, Оленегорск, Апатиты, Гаджиево.