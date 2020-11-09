В столице Заполярья состоялось торжественное открытие музея истории органов внутренних дел Мурманской области

В Мурманске в преддверии профессионального праздника сотрудников МВД прошла церемония открытия музея истории органов внутренних дел области. Постоянная экспозиция расположилась в здании управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Символично, что свой постоянный дом музей истории органов внутренних дел Мурманской области обрел в преддверии профессионального праздника. Это правильно, что в музее сохранена вся история и ценности, особенно с точки зрения обучения и подготовки молодых сотрудников, – подчеркнул Андрей Чибис. – Поздравляю всех с появлением постоянной прописки музея и наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел. Спасибо за вашу службу, благодаря которой наши города и область становятся безопаснее и спокойнее!»

В рамках торжественного мероприятия состоялось награждение отличившихся сотрудников ОВД региона почетным знаком губернатора, почетной грамотой, благодарностью и благодарственным письмом. Также начальник УМВД России по Мурманской области, генерал-майор полиции Виталий Зайков вручил главе региона Андрею Чибису памятную юбилейную медаль МВД России «300 лет Российской полиции».

Как отметил Виталий Зайков, музей стал центром патриотического воспитания молодых сотрудников и местом встречи ветеранов органов внутренних дел области. В залах проходят ритуалы вручения табельного оружия, приведения к присяге слушателей Центра профессиональной подготовки и учащихся юридического класса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в настоящее время экспозиция представлена экспонатами, рассказывающими об этапах истории органов внутренних дел на Мурмане, изъятым оружием и вещдоками, знаменами, наградами и знаками отличия, фотографиями. На новом месте также расположился стенд, посвященный сотрудникам органов внутренних дел Мурманской области, погибшим при исполнении служебного долга в мирное время.