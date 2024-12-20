В столице Заполярья в рамках дорожного нацпроекта отремонтирована улица, на которой проводятся новогодние гуляния

21 декабря в Мурманске на улице Воровского откроется традиционная новогодняя ярмарка «На Севере – тепло», где жители и гости города смогут приобрести новогоднюю атрибутику, поучаствовать в развлекательных программах и мастер-классах.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в период дорожно-строительного сезона уходящего года на данной улице были реализованы работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе работ произведена замена асфальтобетонного покрытия, обновлено более 450 метров бортового камня, а также восстановлены колодцы. Объём произведенных работ составил порядка 3,4 тысячи квадратных метров.

Также работы на данной улице проводились в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом: в их ходе обновлены тротуары.

Новогодняя ярмарка будет работать по 8 января 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/