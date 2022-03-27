В столице Заполярья ведётся постоянная работа по оказанию поддержки мурманчан в улучшении жилищных условий

25 марта в администрации города Мурманска в торжественной обстановке вручили сорока двум молодым семьям свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение и строительство жилья. В мероприятии принял участие первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним, в программа по обеспечению жильём молодых и многодетных семей действует уже 16 лет. За это время свои жилищные условия улучшили более 1600 мурманских семей. Размер социальной выплаты, которая предоставляется молодым семьям на улучшение жилья, составляет 35% от средней стоимости жилплощади. Остальную сумму молодые люди должны изыскать самостоятельно.

Для участников программы, получивших сертификаты, при рождении ребёнка предусмотрена дополнительная мера поддержки – социальная выплата в размере 5% от средней стоимости жилья.

Как прозвучало во время торжественной церемонии, в апреле этого года состоится вручение свидетельств 85 молодым и 15 многодетным семьям. Таким образом, в 2022 году сертификаты на улучшение жилищных условий получат 142 семьи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22092&page=1