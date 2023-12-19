В столице Заполярья завершились первые мероприятия масштабной новогодней кампании в Мурманской области

Итоги прошедших в Мурманске губернаторских ёлок в рамках оперативного совещания вчера подвёл глава региона Андрей Чибис.

«Зрителями красочного ледового шоу «Морозко» в постановке прославленного отечественного фигуриста Ильи Авербуха стали более 6 тысяч одаренных юных северян, ребят из многодетных и малообеспеченных сетей и детей участников СВО из разных уголков области», - отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также сообщил, что на прошедших выходных праздничные мероприятия состоялись не только в Ледовом дворце Мурманска, но и на площадках Алакуртти и Кандалакши. Зрителями спектакля «Саамская сказка» Мурманского областного театра кукол 16 и 17 декабря стали свыше тысячи ребят.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, эстафету проведения губернаторских ёлок уже 22 и 23 декабря примет Заполярный и Печенга. Здесь труппа областного драматического театра покажет маленьким зрителям премьеру постановки «Три желания Морозко». Финальные представления в рамках праздничной кампании пройдут 27 и 29 декабря на сцене Мурманского областного театра кукол, где покажут новый спектакль «Путешествие Голубой стрелы».

Андрей Чибис поблагодарил за организацию новогодних мероприятий команды регионального министерства культуры и аппарата правительства, а также вице-губернатора, курирующего данное направление работы, Елену Дягилеву.

Фото: https://gov-murman.ru