В стране добыча угля продолжила расти, а поставки его сократились, в том числе из-за слабого внешнего спроса

Грузооборот портов Северо-Запада январе–феврале 2025 года возрос за счёт увеличения перевалки угля, минеральных удобрений и контейнерных грузов. Как говорится в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» за апрель 2025 года, увеличению объёмов перевозки угля способствовали в том числе снижение (наиболее значительное по стране) стивидорными компаниями ставок на его перевалку и отмена экспортных пошлин. Дальнейшему росту отгрузок угля в макрорегионе будет способствовать удешевление перевозок на северо-западном направлении, а также ввод в эксплуатацию перегрузочного комплекса в порту в Мурманской области, добавляется в сообщении.

«Рост объёмов отгрузки удобрений в основном обусловлен расширением внешнего спроса», — отмечают авторы отчёта, напоминая, что для увеличения экспортных поставок удобрений в конце предыдущего года на строящемся терминале в крупнейшем порту Ленинградской области запущена первая технологическая линия по перевалке аммиака.

Улучшение ситуации с контейнерооборотом объясняется в том числе ростом числа морских сервисов, включая запуск регулярной морской линии, соединяющей порты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с ключевыми портами Восточной и Южной Азии. Кроме того, этому способствовал запуск Калининградской железной дорогой мультимодального сервиса по доставке грузов в Петербург.

В то же время грузооборот морских портов Юга снизился из-за сокращения переработки нефти и снижения экспорта.

Грузооборот дальневосточных портов в феврале сократился сильнее, чем в целом по стране, за счёт большего снижения перевалки угля, нефти и газа. При этом отмечается, что добыча угля продолжила расти, а поставки угля сократились, в том числе из-за слабого внешнего спроса. Отгрузки угля на экспорт по железной дороге в направлении портов Дальнего Востока в феврале снизились почти на треть к январю.

Кроме того, контейнерооборот дальневосточных портов в феврале достиг минимального уровня более чем за 2 года. Это связано с сокращением импорта контейнерных грузов почти на треть как к январю и к среднему уровню 2024 года. Тарифы на доставку грузов морем из Китая в порты макрорегиона из-за слабого спроса к апрелю снизились на треть по сравнению с началом января и оказались на минимуме с 2021 года, отмечается в отчёте.