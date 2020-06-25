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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.20 13:15

В стране началось предварительное голосование за внесение поправок в Конституцию РФ

В Коле избирательный участок одной из первых посетила глава города Светлана Чукарева.

С сегодняшнего числа УИК будут работать каждый день, до 1 июля, основного дня голосования. В Кольском районе участки открыты до 20 часов вечера.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на участках принимаются беспрецедентные меры безопасности. На входе гражданам меряют температуру, обязательно ношение маски и санитарная обработка рук. Для заполнения бюллетеня каждому пришедшему выдается персональная одноразовая ручка.

- Голосование за принятие поправок в Конституцию важно для всех россиян. От этого зависит дальнейшая судьба каждого гражданина страны! - отметила глава муниципального образования г. Кола Светлана Чукарева. – Я проголосовала за поправки. Прежде всего, потому, что в новой редакции прописаны гарантии каждого человека на достойную заработную плату. Чтобы работающий человек получал за свой труд не ниже прожиточного минимума.

Каждый пришедший на участок также автоматически становится участником конкурса «Конституция и мы!». На месте участник голосования может заполнить специальный номерной купон и ответить на четыре вопроса, связанных с историей создания Конституции.

Розыгрыш ценных призов будет проводиться каждый вечер. Посмотреть онлайн трансляцию и узнать, кто выиграл сегодня, можно будет после восьми часов вечера на сайте администрации Кольского района (https://akolr.gov-murman.ru/) или в официальной группе администрации в «ВК».( https://vk.com/club152984073). Там же будут даны пояснения, где и когда победитель сможет забрать свой приз.

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