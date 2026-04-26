Известный паралимпиец Алексей Талай встречается с молодёжью и детьми, участниками специальной военной операции«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»: в Лондоне представили необычный формат трапезы, которую дополняют звуки, свет и ароматы, а в Хьюстоне набирает популярность необычный десерт – мороженое с раками
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.04.26 18:00

В стране растёт число рекомендованных к увольнению работников

В России количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растёт с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трёхсторонней комиссии, 22 апреля. При этом месяцем ранее таких было 104775 человек, а в феврале - 100397. В июне прошлого года такой статус имели 73572 человека, т.е. за 10 месяцев число работников, которых планируется сократить, выросло на 43%.

Как пишут «Ведомости», больше всего сокращений ожидается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае, Московской области, следует из данных Роструда. Чаще всего на грани увольнения находились работники в сферах управления финансами и деятельностью в сфере налогообложения, в больницах, органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера.

Последние данные Федеральной службы госстатистики показывают рост числа сокращенных сотрудников в IV квартале 2025 года на 59% в годовом выражении. За этот период организации (за исключением малых и средних компаний) уволили 32600 человек против 20500 за IV квартал 2024 года.

Оптимизация численности персонала уже происходит в 13% организаций, следует из данных «SuperJob». При этом массовые сокращения проводили или планировали в феврале только в 2% компаний.

Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растёт с прошлого года, подтвердил руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР Олег Соколов. Ситуация не носит массовый характер, это пока точечные сокращения. Прежде всего речь идёт о бюджетном секторе - работниках органов власти на региональном и муниципальном уровне, отмечает он.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:25Группа «Кино». Концерт в Севкабель Порт, Санкт-Петербург '2021 (16+)00:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)01:30«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять