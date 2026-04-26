В стране растёт число рекомендованных к увольнению работников

В России количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растёт с середины прошлого года. На 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, составило 105147 человек, следует из данных Роструда, представленных на заседании Российской трёхсторонней комиссии, 22 апреля. При этом месяцем ранее таких было 104775 человек, а в феврале - 100397. В июне прошлого года такой статус имели 73572 человека, т.е. за 10 месяцев число работников, которых планируется сократить, выросло на 43%.

Как пишут «Ведомости», больше всего сокращений ожидается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае, Московской области, следует из данных Роструда. Чаще всего на грани увольнения находились работники в сферах управления финансами и деятельностью в сфере налогообложения, в больницах, органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера.

Последние данные Федеральной службы госстатистики показывают рост числа сокращенных сотрудников в IV квартале 2025 года на 59% в годовом выражении. За этот период организации (за исключением малых и средних компаний) уволили 32600 человек против 20500 за IV квартал 2024 года.

Оптимизация численности персонала уже происходит в 13% организаций, следует из данных «SuperJob». При этом массовые сокращения проводили или планировали в феврале только в 2% компаний.

Количество работников, рекомендованных к увольнению, действительно планомерно растёт с прошлого года, подтвердил руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства аппарата ФНПР Олег Соколов. Ситуация не носит массовый характер, это пока точечные сокращения. Прежде всего речь идёт о бюджетном секторе - работниках органов власти на региональном и муниципальном уровне, отмечает он.