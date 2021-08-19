В Стратегию цифровой трансформации Мурманской области включен 91 проект по 11 отраслям

На заседании правительства Мурманской области, которое вчера провёл губернатор Андрей Чибис, министр цифрового развития региона Зинаида Середа представила стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, которая разработана во исполнение поручения Президента. Перечень отраслей, имеющихся в проекте «Умный регион» расширен, а также увеличено количество проектов, которые будут реализованы до 2024 года.

Помимо основных отраслей (образование, здравоохранение, городская среда, транспорт, государственное управление и социальная сфера), дополнительно в стратегию включены экология, промышленность, энергетика, безопасность и туризм. Каждый проект имеет свои показатели по его реализации, и всего их 175.

В отрасли образования в ближайший год планируется расширить функционал информационных систем, чтобы не только собирать данные об успеваемости школьников, но и предлагать подходящие дополнительные занятия и обучающие материалы, выявить потенциал и целенаправленно проводить профориентацию, а также учитывать все академические и личностные достижения при поступлении в средние профессиональные учреждения или вузы.

В сфере здравоохранения создается единый цифровой контур, направленный на ведение всех медицинских документов в электронном виде. Это делается для того, чтобы предоставить пациентам максимально удобные каналы связи с медицинским учреждением и лечащим врачом, возможность получать рецепты, справки и консультации с минимальной затратой ресурсов. Предполагается, что для этого будет создан раздел «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг.

В рамках развития городской среды внедряется государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, информационная система благоустройства и интеллектуальная система жилищно-коммунального хозяйства.

«В этом году уже используем платформу «Решаем вместе», которую интегрировали с региональным порталом «Наш Север», и систему мониторинга и контроля аварий в ЖКХ, информацию в которую будем передавать через нашу региональную систему ИС ЖКХ. В дальнейшем планируем активизировать работу по наполнению указанных систем оперативными данными для максимального снижения времени реагирования на аварии, обеспечения проведения предупредительного ремонта и жесткого контроля за поставкой коммунальных ресурсов», - рассказала Зинаида Середа.

В транспортной отрасли продолжится работа над проектами по контролю дорожных работ, повышение уровня транспортной безопасности и координации движения общественного транспорта.

Ещё 36 услуг будут выведены в ближайший месяц в электронный вид. Это позволит жителям получать госуслуги дистанционно в короткие сроки.

Кроме того, уже сформированы банки данных по всем льготным категориям граждан. Это позволяет оперативно подтверждать наличие льготы у конкретного гражданина через межведомственное взаимодействие. Следующий этап – это предоставление мер социальной поддержки в проактивном режиме, то есть без дополнительных обращений от самого жителя и без необходимости выяснять, к чьим полномочиям относится предоставление той или иной меры поддержки.

Также в стратегию войдут проекты, реализация которых обеспечивает дистанционный мониторинг поставки и потребления электрической и тепловой энергии, а также расчет и ее оплату. Информационные системы позволят контролировать и технологические нарушения на объектах топливно-энергетического комплекса.

«Безопасность для нас является одной из приоритетных, и мы продолжим реализовывать наши проекты по развитию систем видеонаблюдения с функцией видеоаналитики и внедрению комплексной системы сбора и обработки данных для обеспечения безопасности жителей и оперативного реагирования соответствующих служб», – добавила Зинаида Середа.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, за счёт реализации озвученных проектов в Мурманской области к 2024 году более 15% пациентов на диспансерном наблюдении будут обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья, 95% мер социальной поддержки будут назначаться за 5 рабочих дней, а время предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде сократится в 3 раза.