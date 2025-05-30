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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 11:30

В строящемся бассейне в Североморске завершён монтаж чаш

В Мурманской области продолжается реализация масштабного плана по реновации ЗАТО в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Так в Североморске близится к завершению строительство крытого бассейна. Об это этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Подрядчик уже завершил монтаж обеих чаш. Предварительно были залиты бетонные основания, затем были сформированы лотки и лишь потом строители приступили к непосредственной сборке чаш из нержавеющей стали. Аналогичная технология применена в бассейнах Колы и Заозерска, которые функционируют уже не первый год. За это время этот материал зарекомендовал себя как более прочный, гигиеничный и удобный в эксплуатации», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Ранее была возведена «коробка» здания, внутри выстроены перегородки. Завершено технологическое присоединение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также монтаж внутренних систем инженерно-технического обеспечения. Сейчас на объекте активно идёт отделка внутренних помещений и благоустройство территорий.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, программа реновации ЗАТО была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и поддержана на федеральном уровне. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных подразделений будет выделено 42 млрд рублей, из них более 27 млрд рублей — из федерального бюджета. Кроме того, во время своего визита в Мурманск президент принял решение продлить программу реновации ЗАТО до 2030 года. Сейчас идёт активное формирование комплексного плана ещё на три года.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547589/#&gid=1&pid=3

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