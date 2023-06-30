В строящемся в Мурманске доме на улице Бредова завершено устройство фундамента

В Мурманске продолжается строительство дома по адресу ул. Анатолия Бредова, 9. Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с мурманчанами, которые получат квартиры в новом доме, чтобы обсудить ход работ.

21 квартира будет предоставлена людям при переселении из аварийного жилья и детям-сиротам.

На сегодняшний день на объекте завершены работы по устройству фундамента. Выполняется монтаж, армирование к бетонированию монолитных конструкций стен и перекрытий подземной части здания, а также проводится вынос кабельных трасс.

— Микрорайон будем благоустраивать, — отметил Юрий Сердечкин. — Аварийные дома по соседству планируем снести, здесь появятся новые многоквартирные дома, зоны отдыха для детей и парковочные места.

Ход строительства дома находится на постоянном контроле.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25255&page=1