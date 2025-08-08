В строящихся домах Мурманской области уже приобретено 350 квартир, более 60% из которых по «Арктической ипотеке» под 2%

В Мурманской области в настоящее время строят 20 многоквартирных домов, 80% из них, или 4 тысячи квартир, доступны для продажи. Северяне уже купили у девелоперов 350 квартир.

По данным застройщиков о продажах строящихся жилых помещений, для покупки квартир покупатели преимущественно используют льготные ипотечные программы, а также предоставляемые застройщиками механизмы рассрочки. Наиболее востребованы покупателями квартир такие льготные ипотечные программы как «Арктическая ипотека» (63,9%) и «Семейная ипотека» (11,7%), а также предоставляемые застройщиками механизмы рассрочки (23%). Стандартная ипотека была использована лишь в двух случаях (0,7%).

Так, в ЖК «Русский Север» на улице Шевченко компании «Арктикум» приобретено 24 квартиры по «Арктической ипотеке», ещё 19 – выкуплены администрацией города Мурманска для предоставления жителям аварийного жилфонда. В ещё одном ЖК на улице Шевченко под названием «Маяк» специализированного застройщика «Арктикинвестресурс» северяне купили 21 квартиру: 3 по «Семейной ипотеке»; 14 по «Арктическая ипотеке» и 4 в рассрочку.

В ЖК «Северное Сияние» в Молодёжном проезде группы компаний «Интерстрой» северяне приобрели уже 123 квартиры, из них 19 реализовано со 100-процентной оплатой, 5 - по «Семейной ипотеке», 83 - по «Арктической», 10 реализовано в рассрочку, 5 - по субсидированной ипотеке от застройщика и 1 - по ипотеке с обычной ставкой. В ЖК «Кольский» на проспекте Кольском компании «Глоракс» уже приобретено 76 квартир, в том числе 2 квартиры со 100% оплатой, 3 квартиры в рассрочку, 55 по программе «Арктическая ипотека», 13 – по «Семейной» и 3 по ипотеке со стандартной ставкой.

В ЖК «Кольские огни» в Коле уже купили 106, в том числе 33 квартиры по «Арктической ипотеке» и 19 квартир по «Семейной ипотеке».

«Ещё одним стимулом для жителей региона при покупке квартир в строящихся ЖК стало увеличение средней стоимости квадратного метра жилья в Мурманской области с 1 июля. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса удалось добиться корректировки методики расчёта стоимости квадратного метра жилья и приблизить её к рыночной, что сделало доступнее для продажи ещё больше квартир в регионе. Мы всесторонне поддерживаем наших девелоперов, в том числе предоставляя им особые преференции, помогая с арендой участков и подведением к ним необходимой инфраструктуры. И надеемся, что продажи вырастут, и ещё больше северян смогут стать обладателями нового современного и комфортного жилья», - пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Напомним, в ноябре 2023 года в Мурманской области стартовала программа «Арктическая ипотека» под 2%. Инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по распространению этой программы льготного кредитования на Арктические регионы поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. На сегодняшний день по программе «Арктическая ипотека» в Мурманской области предоставлено порядка 1300 кредитов на сумму более 4 млрд рублей. По поручению главы государства действие программы «Арктическая ипотека» под 2% годовых продлено до 2030 года.

Как отмечает региональное Министерство строительства, всего в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить!» и мастер-планов опорных агломераций АЗРФ в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 1 млн кв. метров жилья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551506/#&gid=1&pid=1