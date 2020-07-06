В структуре госкомиссии по Арктике создадут рабочую группу по Севморпути

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев распорядился создать в структуре государственной комиссии по вопросам развития Арктики рабочую группу по развитию Северного морского пути (СМП, Севморпуть).

Руководителем рабочей группы назначается, согласно распоряжению, специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя госкомиссии Владимир Панов.

ГК «Росатом» и ГК «Роскосморс» предписывается представить предложения по кандидатурам для включения в состав рабочей группы в срок до 6 июля 2020 года. План работы на 2020 год и утверждённый состав рабочей группы должен быть представлен в Госкомиссию по Арктике до 20 июля текущего года, пишет ИА «ПортНьюс».