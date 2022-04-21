В структуре земельного фонда Мурманской области преобладают земли лесного фонда, на долю которых приходится 65,28%

Управление Росреестра по Мурманской области уполномочено на проведение ежегодного государственного мониторинга земель и формирование годовой официальной статистической отчётности. Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в настоящее время эти работы завершены – по состоянию на 1 января 2022 года подготовлен отчёт о наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям в нашем регионе.

«Ежегодно после завершения мониторинга мы направляем выборку статданных о землях каждого муниципального образования региона в администрации районов и городских округов, а также в госучреждения, чья деятельность связана с земельными вопросами», - пояснила руководитель регионального Росреестра Анна Бойко.

Годовой отчёт Росреестра представляет собой земельный баланс Кольского полуострова. По состоянию на 1 января 2022 года земельный фонд Мурманской области составляет 14490,2 тысячи гектаров. В структуре земельного фонда преобладают земли лесного фонда, на долю которых приходится 65,28%, и земли сельскохозяйственного назначения - 19,71%. Земли запаса занимают 8,64% территории области, земли промышленности и иного назначения - 3,16%. На долю земель особо охраняемых территорий и объектов приходится 2,24%, водного фонда – 0,53%. Наименьший удельный вес в структуре земельного фонда области занимают земли населённых пунктов - 0,44%.

Восстребованность данных отчёта отметила заместитель министра имущественных отношений Мурманской области Ольга Онуфриенко: «Статистические сведения Росреестра о наличии и распределении земель в разрезе категорий, форм собственности и угодий используются в качестве информационной базы при управлении земельными ресурсами».

Ежегодно на основе данных отчёта Управление Росреестра готовит доклад о состоянии и использовании земель, в котором статистические сведения представлены наглядно и дополнены информацией о развитии земельных отношений и управлении земельными ресурсами в нашем регионе.

Ознакомиться с докладом и узнать о земельном фонде Кольского Заполярья может любой желающий (о распределении по категориям земель, о сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодьях, формах собственности на землю, об использовании земель гражданами и предприятиями, а также о правовом обеспечении земельных отношений). Кроме того, доклад содержит обобщённые сведения Единого государственного реестра недвижимости о кадастровом делении, об учёте земельных участков и регистрации прав на них.

Для широкого круга лиц годовой отчёт и доклад о состоянии и использовании земель в Мурманской области в 2021 году доступны для ознакомления и скачивания на региональной составляющей официального сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru в разделе: Открытая служба/ Статистика и аналитика/ Мурманская область/ Землеустройство, мониторинг земель и сделки с землей/ 2021.