В структуре земельного фонда Мурманской области значительную площадь занимают земли лесного фонда, на долю которых приходится 65,28% территории региона

Росреестр по Мурманской области подготовил доклад «О состоянии и использовании земель в Мурманской области в 2022 году». Доклад наглядно отражает состояние земельного фонда и является информационной основой для органов государственной власти и местного самоуправления при разработке и реализации государственной земельной политики, направленной на повышение эффективности управления земельными ресурсами.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, по состоянию на 1 января 2023 года земельный фонд Мурманской области составляет 14490,2 тысячи га. В структуре земельного фонда значительную площадь занимают земли лесного фонда, на долю которых приходится 65,28% территории области. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 19,71%, земли запаса - 8,63%, земли промышленности и иного специального назначения – 3,16%. На долю земель особо охраняемых природных территорий приходится 2,25%, водного фонда – 0,53%.

Наименьший процент приходится на земли населенных пунктов – 0,44%, их площадь составляет 63,7 тысячи га. Основная часть земель населенных пунктов находится в государственной и муниципальной собственности – 60,7 тысячи га, в собственности юридических лиц - 2 тысячи га, граждан – 1 тысяча га.

«В течение 2022 года наблюдалась активность в области перевода земель из одной категории в другую. Причём в большей степени это коснулось земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса, в связи с рекреационными целями в рамках соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне по ходатайству ООО «Валла-Тунтури» на территории Печенгского района, а также возведением центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «НОВАТЭК-Мурманск» на территории Кольского района», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Ознакомиться с полной версией доклада и узнать о земельном фонде Мурманской области можно на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru в разделе «Открытая служба/ Статистика и аналитика/ Мурманская область/ Землеустройство, мониторинг земель и сделки с землей/ 2022».