В субботу, 18 марта, в центре Мурманска пройдёт фестиваль «Крымская весна»

Мероприятие приурочено ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

На улице Ленинградской с 12.00 до 14.00 будет работать сценическая площадка, организованная подразделениями Северного флота. А с 13 часов пройдут спортивные мероприятия для участников разного возраста «Родной двор, родной город».

Как сообщает администрация города Мурманска, в сквере на улице Ленинградской с 13.00 до 14.00 будут работать различные тематические площадки: соревнования по запуску на дальность бумажных самолётов «Мурманск – Симферополь», викторина «Крым в русской литературе», запуск мыльных пузырей, площадка с радиоуправляемыми машинами, раздача лент и воздушных шаров, оригинальные спортивные состязания, такие как метание валенка и бой на мягких палках.

В 14 часов начнётся театрализованный митинг-концерт «Крымская весна».