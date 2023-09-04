В субботу, 2 сентября, состоялся чемпионат Мурманской области по футболу. Команды играли 11 тур сезона 2023

На Центральном стадионе столицы Заполярья встретились футбольные команды из Мурманска «Ариес» и «Электранс», а также провели матч «Арсенал» из ЗАТО Александровск и «Апатиты» из одноименного города.

На стадионе «Чайка» Ковдора состоялся матч между местной командой «Горняк» и «Олимп» из Оленегорска.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, матчи завершились следующими результатами: «Ариес» – «Электранс» – 7:1, «Арсенал» – «Апатиты» – 2:6, «Горняк» – «Олимп» – 4:2.

Игры 12 тура состоятся 9 сентября в Мурманске, Оленегорске и Ковдоре.

Фото: https://gov-murman.ru