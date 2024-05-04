В субботу, 4 мая, в городе-герое Мурманске проходит субботник

Горожане могут навести чистоту на участке около дома или на общественной территории. Как сообщает администрация города Мурманска, сегодня с 10.00 получить необходимый инвентарь можно в местах организованного субботника.

Список территорий для проведения субботника:

территория вдоль дороги по улице Александрова от проспекта Героев-североморцев до улицы Аскольдовцев,

территория в районе домов №№31а и 28 по улице Калинина,

склоны в районе домов №№7 и 13 по проезду Ивана Халатина,

территория в районе домов №№2 и 12 по улице Анатолия Бредова,

территория в районе домов №№50 и 66 по улице Карла Либкнехта,

склоны в районе памятника «Ждущая»,

территория вдоль тротуара по проспекту Героев-североморцев от остановки «Семёновское озеро» до улицы Александрова,

территория у памятного знака «Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»,

зелёная зона в районе дома №5а по улице Приморской в районе Росляково,

зелёная зона в районе здания №2 по улице Приморской в районе Росляково,

береговая линия губы Чалм-пушка Кольского залива,

зелёная зона по улице Шмидта от улицы Академика Книповича,

зелёная зона в районе домов №№165-173 по проспекту Кольскому,

зелёная зона в районе дома №101 по проспекту Кольскому,

территория в районе дома №35 по проспекту Ленина,

сквер у библиотеки в районе улицы Капитана Буркова, 30,

территория в районе дома №22 по улице Карла Либкнехта,

территория в районе домов №8 по проспекту Кольскому и №49 по проспекту Кирова,

зелёная зона в районе домов №№21, 24 по улице Гвардейской,

склоны в районе домов №№18, 19, 20, 21 по улице Воровского,

территория в районе дома №25а по улице Карла Маркса,

зелёная зона в районе домов №№17/2,17/3,17/4 по улице Полярные Зори,

территория в районе домов №25 по улице Челюскинцев, №22 по улице Папанина, №104 по проспекту Ленина,

территория в районе дома №18а по улице Профсоюзов,

территория в районе домов №№10 и 14 по улице Карла Либкнехта,

центральный сквер на площади Пять Углов,

территория по периметру спортивного комплекса «Строитель»,

территория напротив дома №35 по улице Капитана Буркова,

территория в районе дома №21а по улице Челюскинцев,

территория в районе дома №2 по улице Софьи Перовской,

территория в районе дома №18 по улице Карла Маркса,

территория в районе дома №33 по улице Софьи Перовской,

территория в районе дома №4 по улице Трудовые резервы,

территория в районе дома №13 по улице Фролова,

территория в районе дома №9 по улице Сомова,

территория в районе дома №3 по улице Карла Маркса,

территория в районе дома №87 по проспекту Ленина,

Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев,

территория у Семёновского озера,

территория в районе домов №№13 корп. 1, 7-9 по проспекту Кольскому и прилегающие территории,

зелёная зона в районе здания №151а по проспекту Кольскому,

зелёная зона в районе памятника «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» по проспекту Кольскому.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27280&page=1