В субботу, 4 мая, в городе-герое Мурманске проходит субботник
Горожане могут навести чистоту на участке около дома или на общественной территории. Как сообщает администрация города Мурманска, сегодня с 10.00 получить необходимый инвентарь можно в местах организованного субботника.
Список территорий для проведения субботника:
территория вдоль дороги по улице Александрова от проспекта Героев-североморцев до улицы Аскольдовцев,
территория в районе домов №№31а и 28 по улице Калинина,
склоны в районе домов №№7 и 13 по проезду Ивана Халатина,
территория в районе домов №№2 и 12 по улице Анатолия Бредова,
территория в районе домов №№50 и 66 по улице Карла Либкнехта,
склоны в районе памятника «Ждущая»,
территория вдоль тротуара по проспекту Героев-североморцев от остановки «Семёновское озеро» до улицы Александрова,
территория у памятного знака «Героям-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»,
зелёная зона в районе дома №5а по улице Приморской в районе Росляково,
зелёная зона в районе здания №2 по улице Приморской в районе Росляково,
береговая линия губы Чалм-пушка Кольского залива,
зелёная зона по улице Шмидта от улицы Академика Книповича,
зелёная зона в районе домов №№165-173 по проспекту Кольскому,
зелёная зона в районе дома №101 по проспекту Кольскому,
территория в районе дома №35 по проспекту Ленина,
сквер у библиотеки в районе улицы Капитана Буркова, 30,
территория в районе дома №22 по улице Карла Либкнехта,
территория в районе домов №8 по проспекту Кольскому и №49 по проспекту Кирова,
зелёная зона в районе домов №№21, 24 по улице Гвардейской,
склоны в районе домов №№18, 19, 20, 21 по улице Воровского,
территория в районе дома №25а по улице Карла Маркса,
зелёная зона в районе домов №№17/2,17/3,17/4 по улице Полярные Зори,
территория в районе домов №25 по улице Челюскинцев, №22 по улице Папанина, №104 по проспекту Ленина,
территория в районе дома №18а по улице Профсоюзов,
территория в районе домов №№10 и 14 по улице Карла Либкнехта,
центральный сквер на площади Пять Углов,
территория по периметру спортивного комплекса «Строитель»,
территория напротив дома №35 по улице Капитана Буркова,
территория в районе дома №21а по улице Челюскинцев,
территория в районе дома №2 по улице Софьи Перовской,
территория в районе дома №18 по улице Карла Маркса,
территория в районе дома №33 по улице Софьи Перовской,
территория в районе дома №4 по улице Трудовые резервы,
территория в районе дома №13 по улице Фролова,
территория в районе дома №9 по улице Сомова,
территория в районе дома №3 по улице Карла Маркса,
территория в районе дома №87 по проспекту Ленина,
Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев,
территория у Семёновского озера,
территория в районе домов №№13 корп. 1, 7-9 по проспекту Кольскому и прилегающие территории,
зелёная зона в районе здания №151а по проспекту Кольскому,
зелёная зона в районе памятника «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» по проспекту Кольскому.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27280&page=1