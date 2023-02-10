В субботу и воскресенье болеем за русский хоккей!

Завтра, 11 февраля, в рамках XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом (Суперлига) на мурманском стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» встретится с одним из лидеров турнира архангельским «Водником».

Игра точно не будет простой, тем ценнее поддержка, которую могут оказать болельщики «Мурмана». Начало игры – в 13.00, вход – свободный! Приглашаем поддержать мурманскую команду!

Но и это ещё не всё.

Напомним, на этой неделе взял старт Чемпионат г. Мурманска по хоккею с мячом среди мужских команд. В игре-открытии команда «Мурманский морской торговый порт» взяла верх над «Ветеранами Мурманска» со счётом 18:6. Турнир продолжится в воскресенье, когда на лед «Строителя» выйдут команды ««Автомобилист» СШ – 6» и ««Электранс» СШ – 6».

А в понедельник «ММТП» скрестит клюшки с ««Автомобилист» СШ – 6». Во вторник соперником портовиков вновь станут «Ветераны Мурманска». В воскресенье начало игры - в 14.00, а в понедельник и вторник – в 19.30.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250894%2Falbum-149919532_00%2Frev