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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.22 17:45

В субботу на Театральном бульваре: VII городской фестиваль уличного искусства «I AM»

10 сентября с 15.00 до 18.00 в сквере на Театральном бульваре пройдёт VII городской фестиваль уличного искусства «I AM».

Фестиваль проходит по нескольким направлениям:

— музыкальное, участниками которого являются университетский ансамбль КЛюП-студия, студия этнических барабанов «DrumTamTam,», «Crazy Army», группа этнической импровизации «АТМА» и другие;

— танцевальное, которое представляют творческие коллективы «Arabica Dance Company» и «Forever young», ансамбль «Терра Данс» и другие;

— поэтическая площадка, на которой выступит театральное общественное объединение «Чердачный мотылек».

На фестивале будут работать молодёжные интерактивные площадки, а также выставка арт-объектов, посвященная современному искусству.

Мурманчане смогут поучаствовать в разнообразных творческих мастер-классах, таких как: стринг-арт (создание картины путем натягивания ниток на гвозди, вбитые в твёрдое основание), крафтинг значков (разрисовка красками заранее подготовленных деревянных основ), кастом одежды (нанесение рисунков на ткань), твистинг (изготовление фигур из воздушных шаров), ботанический барельеф (изготовление картин из глины).

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23309&page=1

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