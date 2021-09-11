В субботу Оленегорск отмечает День города

В эту субботу 72-летие со дня основания отметят город Оленегорск и Оленегорский горно-обогатительный комбинат. В честь праздника 11 сентября на Центральной площади проходит праздничная программа «В ритме моего города».

Праздник начался в полдень, программу открыли турнир по стритболу на кубок главы города и выставка предметов декоративно-прикладного творчества «Северные умельцы».

Гостей праздника также ждут экшн-шоу, открытый молодёжный танцевальный батл «Street Dance» и развлекательные площадки для самых юных северян. Кроме того, на празднике впервые состоится мастер-класс косплея, фееричное шоу невест заставит милых дам ещё раз пережить волнительные минуты свадебных церемоний, а тест-драйв автомобилей – почувствовать себя владельцем крутого авто.

В завершение программы в 20 часов для жителей и гостей города выступят Миша Марвин и группа «Отпетые мошенники». Финальной точкой станет праздничный фейерверк, который начнется в 22.00.