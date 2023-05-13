В субботу открывается фотовыставка «Роста. Район моего детства»

Сегодня, 13 мая, в 18 часов в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится открытие фотовыставки «Роста. Район моего детства». Атмосферные фотографии микрорайона вошли в новый выставочный проект Центра современного искусства «Роста. Район моего детства».

Автор выставки — фотограф и ретушёр из Санкт-Петербурга Катя Костичева. Изначально, как и многие фотографы, пробовала себя в разных направлениях: семейные, детские и репортажные съёмки.

Как пишет vk.com/murmanculture, своим проектом Екатерина хочет передать особое настроение, чувство ностальгии через кадры, в надежде, что каждый увидит в них что-то своё, забытое, детское.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265691%2Falbum-139605315_00%2Frev